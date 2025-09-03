Búsqueda casa a casa para localizar a canina en condición vulnerable en Cartagena

Desde que se conoció a través de redes sociales el caso reportado por la comunidad sobre una canina que deambula con un habitante en condición de calle y que presenta problemas de salud en su zona genital las autoridades han atendido la situación. Este caso ha sido una prioridad para la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), que ha puesto de manifiesto la importancia de la protección animal como prelación para nuestra administración.

Desde el pasado domingo 31 de agosto, se ha activado la Ruta de Atención al por parte del Escuadrón Antimaltrato, en respuesta a las denuncias recibidas sobre un posible caso de zoofilia en contra de la canina, lo cual no ha sido comprobado. En cumplimiento de nuestras responsabilidades, hemos iniciado una búsqueda casa a casa para localizar a la canina y garantizar que reciba la atención veterinaria necesaria.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay reafirmó que: “La protección de los animales es un compromiso fundamental de nuestra gestión. No podemos permitir que se vulneren sus derechos y bienestar. Estamos trabajando incansablemente para asegurar que esta situación sea atendida con la seriedad que merece”.

En ese mismo sentido, el director de la UMATA, Adolfo Pérez, indicó: “Es nuestra responsabilidad como autoridades garantizar el bienestar de todos los seres vivos en nuestra ciudad. Hacemos un llamado a la comunidad para que se una a nuestros esfuerzos y colabore en la búsqueda de la canina. Cada reporte es valioso y nos acerca a una solución”.

La UMATA, en coordinación con los cuadrantes competentes de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, continúa realizando labores de localización. Sin embargo, debido a la condición de calle de los implicados, se ha dificultado su ubicación. Agradecemos la comprensión de la comunidad ante la congestión en nuestra línea de atención, y solicitamos que se abstengan de enviar más reportes sobre este caso específico, para poder atender de manera oportuna otros casos de maltrato animal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Alcaldía de Cartagena reitera su compromiso con la defensa y protección de los animales, y continuará trabajando para garantizar un entorno seguro y justo para todos.