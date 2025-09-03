Avanza la renovación del sistema de acueducto en zona turística de Cartagena

En línea con su compromiso por modernizar la infraestructura de agua potable y ante el crecimiento del sector turístico en la ciudad, Aguas de Cartagena avanza en la ampliación del sistema de acueducto con obras que tendrán un impacto positivo en Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.

Como parte de este proyecto, hoy se ejecuta la etapa final de la intervención, que consiste en la conexión de una nueva tubería de 400 mm en GRP, recientemente instalada en la Carrera 2, entre la Calle 11 y la Calle 6. Con esta obra se pondrán en funcionamiento 1.150 metros lineales de red, beneficiando directamente a más de 11.000 usuarios.

“En respuesta al crecimiento del sector turístico en Cartagena, las nuevas redes de acueducto permitirán robustecer la capacidad y eficiencia del sistema de distribución en la zona”, explicó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

“Con esta intervención, se mejorará la presión del servicio y se reforzará la infraestructura existente, lo cual también servirá como respaldo al sistema de distribución garantizando un suministro más eficiente y confiable”, agregó el directivo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes generados durante la ejecución de estas obras, especialmente sobre la Avenida San Martín. Se recomienda a los peatones transitar con precaución por las zonas intervenidas y a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, atendiendo las señales de tránsito y las indicaciones del personal en obra.