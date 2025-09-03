Aumentan las víctimas mortales por accidentes de tránsito en el Huila

Neiva

La situación vial en el Huila continúa siendo alarmante. A corte del 31 de agosto, el departamento registra 185 víctimas fatales por accidentes de tránsito. El reciente fin de semana dejó cinco fallecidos más, incrementando la preocupación de las autoridades y de la ciudadanía frente a la seguridad en las vías.

Según el Instituto de Tránsito del Huila, las principales víctimas corresponden a motociclistas. El exceso de velocidad, la imprudencia al conducir y la falta de elementos de protección son factores que han cobrado la vida de decenas de personas. Las autoridades insisten en el uso responsable de las vías y en el respeto por las normas de tránsito.

Carlos Mosquera, director de Tránsito del Huila, comento que “actualmente, las carreteras que conducen al sur del departamento presentan restricciones por obras en ejecución. Aunque estos trabajos buscan mejorar la movilidad, en el corto plazo representan mayores riesgos si los conductores no toman las precauciones necesarias. La recomendación es transitar con calma y planear los desplazamientos con anticipación”.

En lo corrido del año se han impuesto más de 7.000 comparendos en el Huila, como parte de las acciones preventivas adelantadas por la Policía de Tránsito. Sin embargo, el departamento registra un aumento de 19 víctimas en comparación con el 2024. La Gobernación insiste en reforzar campañas de prevención, con la esperanza de reducir la siniestralidad en los últimos meses del 2025.