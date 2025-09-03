Alerta en Bolívar: campaña preventiva contra el ‘falso servicio’ llega a Caracol Radio Cartagena
Si tienes la mínima sospecha de estar siendo contactado con fines delictivos, no dudes en comunicarte de inmediato con la línea 165 del GAULA
En un esfuerzo por combatir la creciente modalidad de extorsión conocida como ‘falso servicio’, la Policía Nacional a través de su grupo GAULA en Bolívar han intensificado su presencia en las emisoras radiales de Cartagena.
Durante estas visitas, se busca concientizar a la población sobre los riesgos asociados a esta práctica delictiva y brindar recomendaciones clave para evitar ser víctima de secuestro y extorsión.
El Mayor Andrés Moreno Cortina, jefe del GAULA en Bolívar, ha demostrado un firme compromiso en la lucha contra el secuestro y la extorsión, dedicando su carrera a proteger a la comunidad de estos flagelos.
Recomendaciones para evitar ser víctima del ‘falso servicio’:
* Verificar la identidad de la persona o empresa que ofrece el servicio a través de canales oficiales.
* Desconfiar de ofertas desproporcionadas o tratos urgentes.
* Evitar servicios en áreas rurales inseguras.
* Informar siempre a alguien de tu ubicación.
* Activar el GPS en tu dispositivo móvil y compartir tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza.
* No compartir información personal en redes sociales.
* Si te contactan para un servicio, devuelve la llamada a diferentes horas del día, ya que podría ser un intento de extorsión desde la cárcel.
* En caso de sospecha, informar de inmediato a la línea 165 del GAULA.
No seas una víctima más. La prevención es la mejor arma contra el ‘falso servicio’.