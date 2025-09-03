Alerta en Bolívar: campaña preventiva contra el ‘falso servicio’ llega a Caracol Radio Cartagena

En un esfuerzo por combatir la creciente modalidad de extorsión conocida como ‘falso servicio’, la Policía Nacional a través de su grupo GAULA en Bolívar han intensificado su presencia en las emisoras radiales de Cartagena.

Durante estas visitas, se busca concientizar a la población sobre los riesgos asociados a esta práctica delictiva y brindar recomendaciones clave para evitar ser víctima de secuestro y extorsión.

El Mayor Andrés Moreno Cortina, jefe del GAULA en Bolívar, ha demostrado un firme compromiso en la lucha contra el secuestro y la extorsión, dedicando su carrera a proteger a la comunidad de estos flagelos.

Recomendaciones para evitar ser víctima del ‘falso servicio’:

* Verificar la identidad de la persona o empresa que ofrece el servicio a través de canales oficiales.

* Desconfiar de ofertas desproporcionadas o tratos urgentes.

* Evitar servicios en áreas rurales inseguras.

* Informar siempre a alguien de tu ubicación.

* Activar el GPS en tu dispositivo móvil y compartir tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza.

* No compartir información personal en redes sociales.

* Si te contactan para un servicio, devuelve la llamada a diferentes horas del día, ya que podría ser un intento de extorsión desde la cárcel.

* En caso de sospecha, informar de inmediato a la línea 165 del GAULA.

No seas una víctima más. La prevención es la mejor arma contra el ‘falso servicio’.