Acuerdo “histórico” entre MinAgricultura y el gremio arrocero

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en compañía de la Superintendencia de Industria y Comercio presentaron el acuerdo arrocero en Yopal, Casanare.

Con la presencia de varios gremios como Fedearroz, Induarroz, Femoarroz y líderes arroceros casanareños, este consenso busca el fortalecimiento de la cadena de producción del grano y del sector arrocero.

El acuerdo es sobre la titular de la cartera y la regulación de precios. Estuvo bajo la supervisión de la superintendente Cielo Rusinque, que en acompañamiento con el ministerio realizó la revisión del documento en tiempo récord.

Carvajalino, afirma que “la cadena del arroz presenta situaciones de orden internacional y nacional que ha determinado el Ministerio de Agricultura como una distorsión en el mercado y que ha generado impacto sobre los productores, sobre la industria, lo que nos permitió a nosotros hacer un llamado urgente a poder tomar medidas de estabilización”.

Por su parte, Rusinque plantea este acuerdo como una “muestra viva del modelo de economía social de mercado colombiano” y hace un llamado a la articulación de planes de acción conjuntos para la cadena de producción.

Según la ministra, el objetivo es “garantizar que se mantenga una producción sostenible y eficiente del arroz en Colombia”. Aseguró de igual manera que “el futuro de Colombia está en la agricultura y los agricultores”.