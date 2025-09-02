Un incendio estructural dejó un adulto mayor lesionado y una casa en pérdida total en Caldas

Manizales

En las últimas horas se presentó un incendio estructural en la vereda Los Colorados en corregimiento de Arboleda, Caldas. En el hecho se presentó perdida total de una vivienda y un adulto mayor resultó lesionado por las llamas.

La vivienda era habitada por Miguel Ángel Rivera y su esposa, el señor Rivera presentó quemaduras y la mujer salió ilesa . Afortunadamente, según los bomberos ambos se encontraban con vida al momento de la atención por parte de los organismos de socorro

. El señor Miguel Ángel fue asistido por un vecino y trasladado al centro de salud de Arboleda para su atención médica inmediata.

“La vivienda siniestrada era habitada por dos adultos mayores, el cual uno de ellos presentó lesiones con quemaduras y fue remitido directamente hasta el centro de salud del corregimiento”; dijo Jhon James Gómez, técnico operativo de la Unidad de Gestión de Riesgo de Pensilvania.

Tras recibir el reporte bomberos activaron de inmediato la brigada de emergencia, desplazándose al lugar del incidente donde encontraron que el incendio originó una pérdida total

“La vivienda fue destruida en su totalidad y nos encontramos en espera de actividades para gestiones de la solicitud de ayuda humanitaria y emergencia para poder atender a los damnificados.”, comentó el funcionario

Bomberos realizó un reporte en el sitio donde remitió a los organismos de atención y gestión del riesgo para activar rutas de ayuda de albergue de salud, alimentación, reconstrucción