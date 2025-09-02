Un abatido y un capturado deja operativo del Gaula en San Cayetano

Norte de Santander.

Un presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue abatido y otro capturado tras un enfrentamiento con uniformados del Gaula, luego de que, al parecer, participaran en la quema de un camión distribuidor de gaseosas en zona rural de San Cayetano.

El hecho se produjo dos horas después del ataque al vehículo, gracias a las labores de seguimiento adelantadas por las autoridades a partir de videos de cámaras de seguridad. Con ese material, los investigadores lograron ubicar el lugar donde los sospechosos se escondían.

Hacia las 7:00 de la noche de este martes, cuando las unidades llegaron al sitio señalado, los hombres intentaron huir, lo que desencadenó un cruce de disparos en el que uno de ellos perdió la vida y el otro fue reducido y puesto bajo custodia.

Una funeraria fue la encargada de trasladar el cuerpo hasta Medicina Legal, mientras que el capturado fue presentado a la Fiscalía en donde permanece a la espera de que un juez le defina su situación jurídica.