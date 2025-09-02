Tres personas muertas dejan hechos violentos en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un violento comienzo de semana se registró en Norte de Santander con el asesinato de un hombre en Cúcuta y la muerte de dos personas en zona rural del municipio de Tibú.

En la capital nortesantandereana, la víctima fue identificada como Jesús Alcides Estrada Galván, de 29 años, conocido como alias El Zarco. El hecho ocurrió hacia las 11:00 de la mañana de este lunes en el barrio El Progreso, donde Estrada se encontraba trabajando en una obra de construcción. Según testigos, dos hombres que se movilizaban en motocicleta lo abordaron y le dispararon en repetidas oportunidades, dejándolo sin vida en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, Estrada habría estado vinculado a la estructura de alias Porras. Además, las autoridades señalaron que tenía cuatro anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes en 2024 y cinco comparendos relacionados con el consumo, porte o almacenamiento de sustancias ilícitas.

Horas más tarde, en la vereda Paloquemado, zona rural de Tibú, fueron hallados los cuerpos sin vida de Jairo Alberto Bedoya Díaz, de 34 años, y Emerson Norbey Villamizar, de 21. Los dos hombres presentaban heridas causadas, al parecer, por un artefacto explosivo, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos. Una funeraria se encargó de trasladar los cuerpos.