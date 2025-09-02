TransMilenio habilitará estación temporal en Marly tras retrasos por obras del Metro en la Caracas

Bogotá D. C.

Después de varias semanas de atraso, TransMilenio anunció que la estación temporal de Marly, ubicada sobre la avenida Caracas entre las calles 48 y 50, entrará en funcionamiento este sábado 6 de septiembre.

Allí operarán 14 servicios troncales que conectarán a la ciudadanía con los principales portales de la ciudad, entre ellos: 6, 8, C15, D24, F60, J24, K23, A60, B23, B75, H15 y H75.

¿Por qué estaciones temporales?

La apertura de estos puntos responde al retiro de varias estaciones tradicionales de la Caracas, entre ellas Calle 26, Calle 45 y Avenida 39, necesarias para continuar con la construcción del viaducto del Metro.

En este momento operan las estaciones provisionales de Calle 34 y Calle 57, mientras que la de Avenida 39 se habilitará en noviembre.

TransMilenio explicó a Caracol Radio que “la entrada en operación de estas estaciones temporales depende de cuando sean entregadas por la Empresa Metro”.

Atrasos y plazos de funcionamiento

Cuando se anunció el plan en mayo se mencionó que, tanto la parada de la Calle 57 como la de Marly, entrarían en funcionamiento en julio.

Sin embargo, la primera entró en operación durante la segunda semana de agosto, mientras que Marly lo hará apenas en septiembre.

Estos puntos tienen un tiempo limitado de operación:

• Marly: funcionará por 10 meses, hasta junio de 2026, cuando se habilite su estación definitiva.

• Calle 57: operará hasta mayo de 2026, antes de su eliminación.

• Calle 34: dejará de funcionar en octubre de este año.

• Avenida 39: trabajará entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

En cuanto a las estaciones definitivas, se espera que Calle 26 entre en operación en octubre de 2025 y Calle 45 en abril de 2027.

Particularidades y críticas

Las estaciones provisionales tienen características distintas a las tradicionales. Algunas están atravesadas por columnas del viaducto del Metro, lo que ha generado cuestionamientos de los usuarios.

Además, no cuentan con las llamadas “puertas anticolados”, que evitan el ingreso de pasajeros sin validar el pasaje.