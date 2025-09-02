Segunda Copa Distrital: Mayores Activos tuvo más de 200 abuelos en Cartagena

Cartagena despide con broche de oro el mes de los adultos mayores tras culminar exitosamente la segunda edición de la Copa Distrital: Mayores activos. Fueron tres días en los que 200 personas mayores del Distrito demostraron fuerza, valentía, vitalidad y sobre todo energía.

Este gran evento fue diseñado y liderado por Liliana Majana, Primera Dama del Distrito, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Oficina de Gestión Social.

“Durante estos tres días vivimos una verdadera fiesta en honor a nuestros adultos mayores, quienes son la memoria viva y la inspiración para nuestra ciudad. Esta Copa fue la muestra de que ellos merecen vivir experiencias que los hagan sentir valorados, activos y felices. Por eso, nuestro compromiso es repetir este encuentro el próximo año, porque en esta administración siempre tendremos un lugar especial para ellos”, expresó Liliana Majana, gestora social de Cartagena.

Un paseo a bordo de los barcos Carrusel y Phantom junto con las candidatas al Reinado de la Independencia, con cena inaugural en la Plaza de la Aduana; jornada de competencia en diferentes disciplinas como: ranita, ludo, cucunubá, entre otros; entrega de premios y un gran baño en Playa 5, fueron las actividades en las que participaron los Mayores Activos del Distrito, quienes no dejaron de agradecer al alcalde de la ciudad Dumek Turbay Paz por regalarles este espacio.

”Estoy muy contenta de este evento tan bonito, vine a recargarme, me siento bien atendida, muchas gracias por tanto”, agrega Elsa Álvarez, adulta mayor del barrio Lo Amador, participante de la segunda edición de la Copa Distrital Mayores Activos.

La Secretaría de Desarrollo Social confirma que a lo largo de septiembre continuarán las actividades que buscan honrar a las personas mayores del Distrito, quienes son la memoria viva de nuestros ancestros. A lo largo del 2025, se han implementado una serie de estrategias que le han apostado a dignificar a los adultos mayores, quienes reclamaban hace años espacios como la Segunda Copa Distrital. Otras entidades fundamentales en hacer de esta experiencia algo único fueron: IDER, IPCC, Corpoturismo, Dadis, Espacio Público, Apoyo logístico y Distriseguridad.

En las próximas semanas, además, la Secretaría de Desarrollo Social de la mano de la oficina de Cooperación Internacional y la fundación Dones de Misericordia continuará entregando la dotación consistente en apoyos técnicos para mejorar la movilidad de esta población, como lo son: bastones, caminadores y sillas de ruedas.