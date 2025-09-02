Refuerzan la seguridad en Pitalito tras graves hechos de violencia

Neiva

El primer compromiso que se asumió es priorizar la investigación. Ya se destacó un fiscal especializado con el apoyo del cuerpo técnico y policía judicial del CTI, además de la policía judicial del comando del Huila. Se están adelantando las investigaciones, recolectando el material probatorio, información de cámaras y rutas utilizadas por los delincuentes para identificar a los responsables de estos hechos.

Juan Carlos Casallas, secretario de gobierno del Huila, afirmo que “se dispuso una recompensa de 30 millones de pesos, que se suma a los 20 millones ofrecidos por la administración municipal. En total son 50 millones para quienes suministren información que permita identificar y ubicar a los responsables. El objetivo es dar una respuesta contundente frente a la situación ocurrida en el municipio de Pitalito”.

Por su parte, el comandante de la Novena Brigada anunció el apoyo de unidades motorizadas y el arribo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, con 41 hombres que llegarán el 13 de septiembre. También se fortalecerá la seguridad con un proyecto de instalación de cámaras, en el cual la Gobernación aporta 1.280 millones y la Alcaldía de Pitalito 1.300 millones, para prevenir el delito y garantizar la tranquilidad en el Valle de Laboyos

Asimismo, la Policía Nacional dispuso de 15 unidades del grupo de operaciones especiales, que realizarán acciones preventivas en el área urbana de Pitalito. Estas se unirán a las 10 unidades del comando especial antiextorsión y a cinco más de la SIJIN, fortaleciendo así la capacidad de investigación y reacción en el municipio.