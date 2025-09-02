Reforzarán patrullajes y controles conjuntos por homicidios en Cartagena: van 87 sicarios capturados

Cartagena

Ante los hechos ocurridos durante el fin de semana, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de entidades distritales y la fuerza pública, con el fin de redoblar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad.

“El Distrito tiene un plan de seguridad y lo seguiremos ejecutando con determinación. Lo más importante es que estamos actuando de frente a esta gran lucha contra la criminalidad en Cartagena”, aseguró Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

El funcionario destacó que, en lo corrido de 2025, se han obtenido resultados significativos gracias al trabajo articulado con la fuerza pública y la Administración Distrital:

-Más de 25 toneladas de droga incautadas.

-469 armas de fuego decomisadas.

-Más de 4.500 armas blancas retiradas de circulación.

-Cerca de 4.000 capturas realizadas.

-81 sicarios puestos a disposición de la justicia.

“Con estos resultados, no vamos a bajar la guardia, seguiremos afianzando los patrullajes y controles conjuntos, reforzando la seguridad en los barrios y enviando un mensaje contundente”, agregó Hernández

Por su parte, el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, resaltó la importancia de los operativos adelantados y realizó un llamado a los padres de familia a fortalecer el cuidado y la orientación de los menores, como una medida clave en la prevención del delito.

La Administración Distrital reafirma su compromiso de seguir trabajando con decisión, articulación y cercanía a las comunidades, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos los cartageneros.