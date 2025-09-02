Proyecto del Parador Turístico Sostenible de Lomita Arena en Bolívar fue adjudicado: ¿cómo será?

Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció la adjudicación del proyecto Parador Sostenible Lomita Arena, una obra estratégica que transformará este corregimiento de Santa Catalina y que se perfila como la nueva era del turismo en el norte del departamento.

El proyecto, que tendrá una intervención de 25.151 m² a lo largo de la vía al mar Cartagena–Barranquilla, contempla la construcción, rehabilitación y mejoramiento de 19 unidades comerciales que hoy funcionan como restaurantes y quioscos tradicionales, además de la adecuación de zonas de parqueaderos, centro de acopio de residuos, unidades de enfermería, administración y modernas baterías de baños para el servicio de los visitantes.

Los diseños de esta obra estuvieron a cargo de la Fundación Santo Domingo, Fundación Promigas y Coca Cola FEMSA, con quienes se realizará el proceso de formación de los beneficiarios.

Se trata de un parador gastronómico que se convertirá en el eje del impulso turístico que la Gobernación de Bolívar contempla en esta zona, de la cual hacen parte la reorganización de las playas y sus deportes náuticos; el nuevo puente que se está construyendo entre Lomita Arena y Santa Catalina, entre otras obras.

“Con Lomita Arena vamos a darle un nuevo rostro al turismo popular y gastronómico de nuestra zona costera, dignificando a los comerciantes, organizando el espacio público y brindando servicios de calidad a los turistas nacionales e internacionales que recorren esta vía estratégica”, aseguró el gobernador Arana.

Detalles técnicos del proyecto

• Área de intervención: 25.151 m² distribuidos en dos unidades funcionales, a lado y lado de la carretera.

• Beneficiados directos: más de 19 familias propietarias de restaurantes y quioscos, junto con miles de visitantes que cada año transitan la vía Cartagena–Barranquilla.

• Infraestructura: restaurantes renovados, parqueaderos organizados, señalización turística, espacios sostenibles para manejo de residuos, servicios sanitarios modernos, sistema de iluminación y redes eléctricas, dotación de agua potable, telecomunicaciones y climatización ￼.

• Plazo de ejecución: 7 meses a partir de la firma del acta de inicio ￼.

Parte de la gran apuesta turística de Bolívar

La obra se enmarca dentro de la estrategia integral de turismo liderada por la Gobernación de Bolívar, que ya muestra resultados concretos: el éxito de la llegada de cruceros por el río Magdalena, la construcción en marcha del Malecón de Magangué y el impulso de la Marca Bolívar como sello de identidad y promoción nacional e internacional.

“Lomita Arena es la muestra de que en Bolívar pensamos el turismo de manera integral: con sostenibilidad, con infraestructura de primer nivel y con el compromiso de generar empleo y bienestar. Lo que hoy adjudicamos será un ícono turístico para toda la región Caribe”, afirmó el mandatario.