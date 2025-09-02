Premios Macondo 2025, conozca los nominados de la edición 13 del los galardones del cine colombiano
La Academia Colombiana de Cine compartió la lista de nominados a los Premios Nacionales de Cine, reconociendo la excelencia cinematográfica, artística, técnica y narrativa del cine colombiano, así como la mejor película del cine iberoamericano del último año.
El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata fue el escenario escogido para dar a conocer el listado de nominados a los XIII Premios Macondo. En este año la ceremonia de premiación se realizará el 2 de noviembre en Medellín, con la conducción de los actores Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan, con transmisión en vivo por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales colombianos.
Para la edición de este año, se postularon un total de 72 películas, de las cuales resultaron nominados 15 largometrajes de ficción, 7 largometrajes de documental, 4 largometrajes iberoamericanos y 12 cortometrajes distribuidos en categorías de Ficción, Documental y Animación, y que fueron inscritos por festivales calificadores como Bogoshorts, Festival Cortos Cali y el Festival Internacional de Cortometrajes Cine a la Calle.
Los nominados para Premios Macondo 2025 son:
MEJOR LARGOMETRAJE DE FICCIÓN
“Estimados Señores” - El Circo Film, Ágora Films
“Malta” - Perro de Monte
“La Ciénaga Entre El Mar Y La Tierra” - Mago Films S.A.S
“Uno, Entre El Oro y La Muerte” - Clover Studios
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
“La Salsa Vive” - 64A Films S.A.S.
“El Pantera” - Planeador Films
“Alma Del Desierto” - Guerrero Films
“Choibá La Danza De La Ballena Yubarta” - Canoa Films, Ruge Films
MEJOR LARGOMETRAJE IBEROAMERICANO
“Aún Estoy Aquí” (AINDA ESTOU AQUÍ) - Brasil
“El 47” - España
“Pepe” - República Dominicana
“El Eco” - México
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
“Ocaso” - Sugarmind Films & Arts
“Cuerpo De Esta Sombra” - Stefany Jaramillo
“Pinto Quebranto” - Issabella Rozo González
“Tapir Memories” - Pedro Nel Cabrera Vanegas
MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
“Un Día De Mayo” - Rara Cine
“Malicia” - La Montaña Cine
“Nea” - Códigos Global
“Un Pájaro Voló” - BØlier Films
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
“Pirsas” - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
“Estamos En El Mapa” - Resonancias producciones
“Tierra Encima” - Vuelco
“Bandera Roja” - RTVCPlay / Guerrero Films
MEJOR DIRECCIÓN
Camila Beltrán - “Mi Bestia”
Natalia Santa - “Malta”
Jorge Forero - “Matrioshka”
Patricia Castañeda - “Estimados Señores”
MEJOR GUION
Natalia Santa - “Malta”
Patricia Castañeda - “Estimados Señores”
Jorge Forero / Tatiana Andrade - “Matrioshka”
Camila Beltrán / Silvina Schnicer - “Mi Bestia”
MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO
Juan Pablo Barragán - “La Sombra Del Juez”
Juan Pablo Urrego - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”
Manolo Cruz - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”
Jairo Camargo - “Asalto Al Mayor”
MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA
Vicky Hernández - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”
Julieth Restrepo - “Estimados Señores”
Marcela Mar - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”
Estefanía Piñeres - “Malta”
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Emmanuel Restrepo - “Malta”
Claudio Cataño - “Estimados Señores”
Hernan Cabiativa - “Entrevista Laboral”
Jorge Cao - “La Ciénaga Entre El Mar y La Tierra”
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Paula Castaño - “Estimados Señores”
Barbara Perea - “Estimados Señores”
Juana Arboleda - “La Niña Y El Cazador”
Patricia Tamayo - “Malta”
MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Lola Gómez - “Matrioshka”
Mauricio Vidal - “La Salsa Vive”
Luciana Riso - “La Piel En Primavera”
Sergio Garcia Moreno - “Estimados Señores”
MEJOR SONIDO (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
Sebastián Alzate López / Mathew Waters / Daniel Vasquez / Alejandro Escobar - “Uno, Entre El Oro Y La Muerte”
Juanma Lopez / Daniel Giraldo / Daniel Vasquez - “Positivo Negativo”
Germán Daniel León - “La Ciénaga Entre El Mar Y La Tierra”
César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - “La Salsa Vive”
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Gustavo García - “El Pantera”
Andres Soto / Maria Linares - “Colibrí”
Andrés Martínez - “Entrevista Laboral”
Isabel Ramírez Ocampo – “Igualada”
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Daniel Carvajalino - “Agua Salá”
Maria Linares - “Matrioshka”
Felipe Tellez - “Estimados Señores”
Camilo Sanabria - “La Sombra Del Juez”
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Luz Helena Cárdenas - “Mi Bestia”
Julian Grijalba - “Malta”
Juliana Hoyos - “La Piel En Primavera”
Carmen Latorre - “Estimados Señores”
MEJOR MAQUILLAJE
Lina Cadavid - “Mi Bestia”
Manuela Muñoz - “Uno, Entre El Oro y La Muerte”
Gabriela Iglesias - “Colibrí”
Yenny Zuluaga - “Estimados Señores”
MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Marcela Gómez - “La Piel En Primavera”
Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - “Mi Bestia”
Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - “Estimados Señores”
Lili Cabrejo – “Matrioshka”
MEJORES VFX
Andrés Valencia - “En Lo Profundo”
Roberto Montoya - “La Niña Y El Cazador”
Luis Agamez - “La Sombra Del Juez”
Fausto Miguel Díaz Pasmiño - “Lo Peor Hasta El Momento”
MEJOR MONTAJE
Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - “El Pantera”
María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - “Nosotras”
Maria Clara García - “La Salsa Vive”
Nicolás Herran - “Choibá La Danza De La Ballena Yubarta”
Estas películas emprenden una gira, durante septiembre y octubre, con la iniciativa Rumbo a los Macondo, que realiza proyecciones gratuitas de las cintas nominadas en las salas de Procinal del departamento de Antioquia. La gala de premiación se realizará el 2 de noviembre de 2025 en el Teatro Metropolitanos de Medellín. Para conocer toda la programación en las redes sociales @academiacolcine.