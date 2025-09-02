La lucha contra el multicrimen retos de la Policía Nacional en el Departamento

Cúcuta

Con nuevos retos, cumplimiento de metas y el fortalecimiento a la seguridad ciudadana llega el nuevo comandante de la policía en el departamento de Norte de Santander coronel Jorge Bernal.

El alto oficial dijo a Caracol Radio que “nuestra labor siempre esta comprometida en brindar todas las garantías a los ciudadanos, trabajar en el fortalecimiento institucional, afectar el multicrimen y las economías ilegales que tienen incidencia en nuestro departamento”.

Indicó el coronel que por la particularidad que tiene este departamento en su geografía toda la atención esta concentrada en la región del Catatumbo por el conflicto que permanece en la zona derivada de la presencia de actores ilegales.

Así mismo resalto los logros alcanzados en materia de seguridad en el centro de la región y la reducción ostensible de la comisión de delitos en los municipios que componen esa subregión.

Explicó que al sur de la región, se tiene una vigilancia especial por la proximidad con el departamento de Arauca, y los esfuerzos están encaminados a prevenir y hacer frente a las amenazas de actores armados ilegales en esta zona del país.

“Mantener el modelo de vigilancia por cuadrante, activar de manera permanente nuestras especialidades para atender a todos los nortesantandereanos que necesiten su policía nacional y seguir contribuyendo a la seguridad es mi principal propósito” dijo el coronel Bernal.

Finalmente el alto oficial hizo un llamado a los ciudadanos a mantener su cooperación con la institución, y a seguir confiando en la policía nacional del departamento.