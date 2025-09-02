Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

La ANE participará en la agenda académica de ANDICOM 2025 en Cartagena

Se realiza en Cartagena del 3 al 5 de septiembre, con la participación de su director general, Sergio Sotomayor, y del subdirector de Gestión y Planeación del Espectro, Nicolás Silva

El director de la ANE, Sergio Sotomayor, ofrecerá el próximo jueves a las 10:00 a.m. la charla titulada “Visión, avances y desafíos en materia de gestión de espectro en Colombia”, en la que compartirá la perspectiva de la entidad frente al uso eficiente de este recurso estratégico para el desarrollo de la conectividad en el país.

Por su parte, el subdirector Silva hará parte del panel “Desbloqueando el futuro de la red eléctrica inteligente en Colombia”, un espacio de discusión sobre las oportunidades, retos regulatorios y tecnológicos que ofrece la integración de las TIC en el sector energético. El panel se realizará el jueves 4 de septiembre a las 2 de la tarde.

Adicionalmente, el director de la ANE ofrecerá una rueda de prensa el viernes 5 de septiembre a las 11:00 a.m. en la sala de prensa de ANDICOM, dirigida a los periodistas acreditados al evento, donde compartirá las principales conclusiones y perspectivas en torno a la gestión del espectro en Colombia.

Con su presencia en ANDICOM40, la ANE reafirma su compromiso de promover el aprovechamiento del espectro radioeléctrico como un habilitador clave para la innovación, la competitividad y la transformación digital de Colombia.

