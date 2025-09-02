Ibagué Festival: Arranca Así Producimos

Ibagué

El Ibagué Festival adelanta el programa ‘Así producimos’, un espacio de talleres formativos en áreas de producción musical, sonido en vivo, montaje de eventos, escenarios e iluminación, entre otros, que ha impactado a cientos de ibaguereños y tolimenses desde 2021.

Para esta edición de 2025, el programa profundiza en el montaje y ejecución de eventos, con el respaldo de marcas y profesionales del Festival, ofreciendo a los participantes aprendizaje directo de expertos y oportunidades de networking en el sector.

De acuerdo con Lucho Ramírez, director de producción del Ibagué Festival, ‘Así producimos’ ha evolucionado desde su creación hasta convertirse en un espacio de capacitación abierto que combina teoría y práctica sobre producción técnica y desarrollo de conciertos.

“Hacemos mucho énfasis en la producción de espectáculos, en el sonido en vivo, el diseño y concepto de iluminación, de video, puestas en escena y también hacemos temas de producción musical con nuestros aliados”, dijo el director de producción del Ibagué Festival.

Paralelo a su agenda de conciertos, de gastronomía y su oferta académica con panelistas y mentores, el Ibagué Festival 2025 tendrá tres jornadas del programa ‘Así producimos’ en el que podrán participar todos los interesados de manera gratuita.

Los talleres se adelantarán en el auditorio del Complejo Cultural Panóptico de Ibagué el martes 2 y miércoles 3 de septiembre en horarios de 9:00 de la mañana y 2:00 de la tarde, y, el jueves 4 de septiembre con una jornada a las 9:00 de la mañana.

En la agenda académica se contará con la participación de Germán Arévalo, especialista de audio Yamaha Musical, que hará la presentación de consolas Yamaha serie DM; Lucho Ramírez, ingeniero de sonido y productor de Justin Quiles, Cali y el Dandee, Mitú, Aterciopelados, Santiago Cruz, entre otros, que hablará de mezcla de monitores, y, William Fontecha, jefe de ventas de audio de Yamaha Musical Colombia con la creación de beats cubase – parte 2.

También se unen Juan David García, magíster en creación audiovisual e ingeniero de sonido de Santiago Cruz y de Carlos Vives en la gira de sus 30 años, con el taller básico de calibración de sistemas de audio; Sebastián Cifuentes, programador de iluminación y set design art para artistas como Rawayana, Vicente García, Greeicy y Mike Bahía, entre otros, con el concepto de iluminación para espectáculos y, finalmente, Arturo Beta, diseñador visual y artista audiovisual para música en vivo que desarrollará como temática el video en tiempo real – técnicas y flujo.

Todos los interesados podrán inscribirse para participar de esta agenda e intercambio de saberes en www.ibaguefestival.com