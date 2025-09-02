Fatal accidente en la vía Altamira–Garzón cobra la vida de cinco personas

NEIVA

Según testigos, la emergencia se originó tras la colisión de una motocicleta con un camión, lo que dejó al conductor de la moto atrapado bajo el vehículo. Mientras se adelantaban labores de rescate, una tractomula que habría sufrido fallas mecánicas en el sistema de frenos, embistió a quienes se encontraban en el lugar, ocasionando la tragedia.

En la Vía Pitalito - Garzón a la altura del km 53+630, vereda rancho Nariño, jurisdicción del municipio de Altamira -Huila, se presenta siniestro vial tipo choque múltiple dónde se ven involucrados los siguientes vehículos así:

Vehículo 1: Clase motocicleta de placa FVM49F, marca marca pulsar, color negro - azul, la cual su conductor está por establecer identidad.

Vehículo 2 Clase camión de placas SLH799 marca Chevrolet, color azul, conductor resulta ileso.

Vehículo 3 Clase motocicleta de placas PKI24G marca Honda, color negro - rojo, la cual su conductor está por establecer.

Vehículo 4 Clase motocicleta de placas NBF98B marca Honda, color rojo, la cual su conductor está por establecer.

Vehículo 5 Clase microbús de placas TBO700 marca Mercedes Benz, color Rojo - blanco, servicio público, afiliada a la empresa Flota Huila, su conductor está por establecer. Ayudante: Alexander Álvarez tapias de Neiva, 53 años quien fallece en el lugar de los hechos

Vehículo 6 Clase Tracto camión de placas SQZ443 marca Kenworth, color verde, servicio público, conductor resulta ileso.

Dentro de las víctimas se confirmó el fallecimiento de uno de los conductores de la motocicleta, quien, de acuerdo con versiones iniciales, se había detenido en la vía con la intención de brindar ayuda en el primer accidente. Lamentablemente, fue alcanzado por la tractomula que perdió el control en plena carretera.

Las autoridades competentes se encuentran al frente de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. La tragedia enluta al departamento del Huila y deja consternación entre la comunidad, que recuerda al exalcalde como un líder social y político de gran trayectoria en el municipio de Guadalupe.