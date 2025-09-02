Empresa de aseo fortalece su trabajo comunitario en la ciudad

Cúcuta

La empresa de servicios públicos Veolia lidera en la ciudad de Cúcuta una serie de acciones tendientes a mejorar el bienestar en las comunidades a través de su programa de responsabilidad social que tiene varios frentes de atención.

El gerente de la compañía Humberto Posada dijo a Caracol Radio que “nuestra empresa esta enfocada en el fortalecimiento de acciones sociales para los cucuteños y por eso vamos allá con el fin de lograr una mayor integración, no solo en la educación ambiental sino en el desarrollo social”.

Explicó que las acciones comienzan con el festival de la limpieza, donde se generan una serie de servicios que conducen al bienestar de las comunas donde se desarrolla.

Manifestó además que “junto a esa labor, se adelantan programas de seguridad alimentaria en los sectores vulnerables como asentamientos en Cúcuta y la zona rural de la ciudad”.

De la misma manera la compañía también exalta el trabajo de los recicladores, contribuyendo a su educación y formación ambiental.

Así mismo, destacó el empresario el apoyo que se brinda a los niños de la liga de judo con el suministro de alimentos desde el centro inteligente de gestión ecológica, que es el relleno sanitario.

El gerente de la compañía destacó la labor que realizan más de mil cien trabajadores de la empresa para adelantar no solo la recolección y el barrido de los residuos sólidos sino para contribuir en todo el trabajo de responsabilidad social que cumple la empresa.