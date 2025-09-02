El skate no tiene edad: la historia de Cucho SK8

A sus 58 años, Juan Carlos conocido — como Cucho SK8— demuestra que nunca es tarde para empezar. Hace dos años, decidió entrenar con un grupo de skaters, todos más jóvenes que él, y encontró en la tabla de skate una forma distinta de vivir el deporte.

Profesional ejecutivo, descubrió que el skate le brindaba algo más que diversión, le ha dado libertad, le cambió su perspectiva sobre la vida y lo llevó a mirar a todas las personas con igualdad.

“Yo sé que puedo tirarme de una rampa pero no desde la más alta. Yo voy en un proceso y, a medida que avanza, yo avanzo con la tabla. La tabla se vuelve una adicción, quiero estar montado todo el día”. Explicó Juan Carlos para A vivir.

Hoy, el skate se ha convertido en su refugio y en una forma de inspiración. Su historia recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, romper estereotipos y encontrar en el deporte un espacio de libertad y de comunidad.