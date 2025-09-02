¿Dónde estarán ubicadas las 19 cámaras de fotomultas en Cartagena?

Cartagena

El director del DATT, José Ricaurte, confirmó que Cartagena tendrá 19 puntos de fotodetección en diferentes sectores para reducir la accidentalidad, mejorar la movilidad y evitar comportamientos inadecuados en las vías.

Las cámaras ya están autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y detectarán infracciones de tránsito por exceso de velocidad y carencia de documentos como el SOAT o técnico mecánica.

“Esas son 19 cámaras que vamos a tener y que van ayudar a identificar si tú tienes el SOAT vencido, si tienes el técnico mecánico vencido, si no tienes el cinturón puesto, si no tienes el casco puesto. Van a identificar también comportamiento inadecuado en las vías ¿Esto para qué? Para que nuestros agentes de tránsito se dediquen más a la regulación que a la sanción.”, indicó Ricaurte.

¿Dónde estarán?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aprobó 19 puntos de fotomultas en Cartagena, los cuales estarán ubicados en los siguientes tramos:

- Cuatro en la intersección de la Bomba del Gallo

- Una en el sector de Ronda Real

- Dos en la Transversal 54 a la altura del colegio INEM

- Tres en la intersección de la avenida Pedro de Heredia, sector Cuatro Vientos

- Una en la avenida Pedro de Heredia a pocos metros de la estación de Transcaribe barrio El Prado

- Cuatro en la rotonda del mercado de Bazurto, avenida Pedro de Heredia

- Dos en la avenida Pedro de Heredia, mercado de Bazurto

- Una en la avenida Crisanto Luque entre Transversal 42 y 44

- Una en la avenida El Bosque a la altura del CAI de la Policía