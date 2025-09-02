Cartagena

¿Dónde estarán ubicadas las 19 cámaras de fotomultas en Cartagena?

Las cámaras detectarán infracciones por exceso de velocidad y carencia de documentos como el SOAT o técnico mecánica

Cortesía

Cortesía

Cartagena

El director del DATT, José Ricaurte, confirmó que Cartagena tendrá 19 puntos de fotodetección en diferentes sectores para reducir la accidentalidad, mejorar la movilidad y evitar comportamientos inadecuados en las vías.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las cámaras ya están autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y detectarán infracciones de tránsito por exceso de velocidad y carencia de documentos como el SOAT o técnico mecánica.

“Esas son 19 cámaras que vamos a tener y que van ayudar a identificar si tú tienes el SOAT vencido, si tienes el técnico mecánico vencido, si no tienes el cinturón puesto, si no tienes el casco puesto. Van a identificar también comportamiento inadecuado en las vías ¿Esto para qué? Para que nuestros agentes de tránsito se dediquen más a la regulación que a la sanción.”, indicó Ricaurte.

¿Dónde estarán?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aprobó 19 puntos de fotomultas en Cartagena, los cuales estarán ubicados en los siguientes tramos:

- Cuatro en la intersección de la Bomba del Gallo

- Una en el sector de Ronda Real

- Dos en la Transversal 54 a la altura del colegio INEM

- Tres en la intersección de la avenida Pedro de Heredia, sector Cuatro Vientos

- Una en la avenida Pedro de Heredia a pocos metros de la estación de Transcaribe barrio El Prado

- Cuatro en la rotonda del mercado de Bazurto, avenida Pedro de Heredia

- Dos en la avenida Pedro de Heredia, mercado de Bazurto

- Una en la avenida Crisanto Luque entre Transversal 42 y 44

- Una en la avenida El Bosque a la altura del CAI de la Policía

