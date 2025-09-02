Transportadores intermunicipales de Bolívar no irán a paro indefinido: conozca las razones

A través de un comunicado a la opinión pública, Jaime Castillo, vocero de la Asociación de Transporte Público Intermunicipal de Pasajeros de Bolívar (ASOTRAPIBOL), aseguró que es falsa la convocatoria a paro indefinido que supuestamente se realizaría en las rutas asociadas este 4 de septiembre de 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Después de realizar las investigaciones respectivas, la agremiación aclaró que se trata de un descontento de algunos conductores, debido a que se han visto perjudicados en el actuar de algunos agentes de tránsito, en controles preventivos que se están haciendo en el puente de Turbaco.

“En la mesa anterior se pactaron compromisos y a la fecha la autoridad de tránsito de Turbaco no ha empezado con las campañas pedagógicas y de socialización a la cual se comprometió a empezar el 15 de agosto, pero si empezó con régimen sancionatorio a nuestros aliados sin haber hecho las campañas a las cual se hicieron compromisos”, declaró Castillo.

Rutas que continuarán trabajando con normalidad

Turbaco, Arjona, Turbana, María La Baja, Mahates, San Juan, Calamar, El Carmen De Bolívar, Palenque, Sincerín, San Joaquín, Evitar, San Jacinto, San Cayetano, El Níspero, Correa, San Pablo, Cruz del Viso, Malagana, Arroyo Hondo, Hato Viejo, Gambote, Pava, Primero de Julio, Majagua, Munguía, El Sena, Mampuján, Matuya, Playón, Arroyo Grande, Florida, Retiro Nuevo, Los Bellos, Ñanguma, Gamero.