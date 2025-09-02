EPS suspende servicio de enfermería a menor con discapacidad, denuncian familiares

En Barranquilla denunciaron una supuesta suspensión de servicio de enfermería de una EPS a menor en condición de discapacidad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Cesly Suárez, usuaria de la EPS Salud Total, denunció la suspensión del servicio de enfermería domiciliaria que, por fallo judicial, debe recibir su hija de 8 años, una menor en condición de discapacidad con diagnóstico de síndrome de Down, hipertensión pulmonar y apnea del sueño.

Según Suárez, el servicio de enfermería 24 horas ha sido garantizado mediante tutela desde hace siete años.

“Mi hija tiene temas respiratorios frecuentes y tengo una tutela hace siete años de enfermería 24 horas (...) Sin embargo, en los últimos días hicieron una junta médica irregular en mi casa. Se presentaron tres funcionarios de la IPS con el fin de cancelar el servicio de enfermería de mi hija. En conclusión, pasaron un reporte diciendo que la niña no tenía criterios para tener el servicio de enfermería. Quisiera aclarar que ninguna de las tres funcionarias que fue es médico tratante de mi hija”, insistió.

La madre agregó que “luego, en el mes de mayo, va una de las mismas doctoras general y da la orden de enfermería. O sea, quisiera saber con qué criterio ella coloca que mi hija no tiene el derecho a enfermería, si dos meses después ella misma está autorizando la orden”.

Llamado urgente

Cesly Suárez hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se respete el fallo judicial que, desde hace siete años, ampara el servicio de enfermería domiciliaria 24 horas para su hija. Según denuncia, tanto la EPS Salud Total como la IPS han desobedecido esta orden judicial.

La madre afirmó que no ha podido asistir a su trabajo ni llevar a su hija a terapias, ya que requiere acompañamiento permanente. Aunque cuenta con el apoyo ocasional de su madre, esta no vive con ella ni puede asumir completamente los cuidados que la menor necesita.

Otra denuncia

Decenas de niños en condición de discapacidad del departamento del Atlántico no han podido asistir a sus terapias de rehabilitación en Barranquilla, luego de que la transportadora ESIVANS suspendiera sus servicios por falta de pago por parte de la Nueva EPS. Así lo denunció Jessica Charris, madre de una menor afectada y vocera de varias familias perjudicadas por esta situación.

La mujer señaló el problema ha sido puesto en conocimiento tanto de la Nueva EPS como de la Superintendencia de Salud, pero hasta ahora no se ha dado una solución.

La afectación se extiende a municipios como Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Usiacurí, Repelón, Ponedera, entre otros, desde donde diariamente eran trasladados niños hacia el centro de rehabilitación en Barranquilla.