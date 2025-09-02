Cúcuta intensifica controles contra motociclistas con placas ocultas y escapes alterados

Cúcuta.

La Policía de Tránsito y Transporte de Cúcuta y su área metropolitana adelanta operativos especiales para enfrentar dos de las problemáticas más frecuentes que afectan la movilidad y la seguridad en la ciudad: las motocicletas que circulan con las placas ocultas y aquellas que tienen escapes alterados, generando ruidos que incluso simulan disparos.

El capitán Paulo Palacios, comandante encargado de esta seccional, explicó que se han intensificado las labores de control y fiscalización para sancionar a los conductores que cubren los números de identificación de los vehículos con elementos como tapabocas o adhesivos, con el fin de evadir las cámaras de fotodetección o cometer conductas ilegales. Estas infracciones, contempladas en el Código Nacional de Tránsito, acarrean multas cercanas a los $350.000, además de la inmovilización del vehículo.

Frente a la manipulación de los sistemas de escape, que además de contaminar acústicamente generan alarma en un contexto de orden público complejo, Palacios recordó que existe un decreto municipal que sanciona este comportamiento.

En coordinación con diferentes grupos de la Policía y con la Secretaría de Movilidad, se realizan operativos en distintos sectores, incluidos barrios periféricos, para inmovilizar las motocicletas que incumplan la norma.

El oficial señaló que, más allá de las sanciones, el objetivo es crear conciencia ciudadana: “Estos comportamientos inapropiados generan zozobra en la comunidad y no pueden normalizarse en la vida cotidiana de Cúcuta”, enfatizó.