Cristian Quiroz fue elegido como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral

Colombia

El magistrado de la Alianza Verde, Cristian Quiroz fue elegido este martes 2 de septiembre como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral.

Quiroz fue elegido con seis votos favor y asumirá sus labores como nuevo presidente de el CNE a partir del próximo 29 de septiembre; llegará en remplazo del actual presidente, Álvaro Hernán Prada.

Este es el perfil de Cristian Quiroz, nuevo presidente del CNE:

El magistrado Cristian Quiroz es abogado de la universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, de la Universidad Escuela Superior de Guerra.

Quiroz también se desempeñó como director Jurídico Nacional durante 8 años del Partido Alianza Verde “en la formulación de proyectos de normas legales y convenios”, además, trabajó como asesor profesional en Colpensiones y abogado asesor en el Instituto de Seguro Social seccional Santander.

¿Cuáles son los procesos que lleva el Consejo Nacional Electoral?

Como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, tendrá la responsabilidad de conducir la Sala Plena en la que deberá tomarse una decisión de fondo sobre la presunta violación de topes electorales de la campaña Petro Presidente 2022.

También se esta a la espera de que este tribunal decida si aprueba o no la escición del Partido Maíz y por ende, si se otorga o no la personería jurídica al partido Progresistas.

Otro de los temas clave que está pendiente en el Consejo Nacional Electoral es la solicitud de fusión del Pacto Histórico. Hay que recordar que la colectividad entregó los documentos correspondientes a esta petición al tribunal desde el pasado 13 de junio, esto pensando en su estrategia para las próximas elecciones de 2026.