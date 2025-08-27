CNE votará ponencia sancionatoria contra campaña Petro Presidente 2022: Esta es la fecha

Colombia

El próximo jueves 11 de septiembre la sala plena del Consejo Nacional Electoral se reunirá para debatir y votar la ponencia que pide sancionar la campaña presidencial del hoy presidente, Gustavo Petro, por la presunta violación de topes electorales.

#POLÍTICA El presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Álvaro Hernán Prada, informó que el próximo 11 de septiembre se reunirá la sala plena de la corporación para votar la ponencia que indica que se habrían violado los topes electorales en la campaña Petro… pic.twitter.com/3kYXNgbYEE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 27, 2025

El anuncio lo hizo el magistrado Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral, y quien junto al magistrado Benjamin Ortiz, presentó dicho documento.

“Hoy radicamos la ponencia con la cual la Comisión Instructora del Consejo Nacional Electoral, integrado por los despachos de los magistrados Benjamín Ortiz y el mío, propone concluir el proceso administrativo sancionatorio iniciado contra los responsables de la campaña presidencial del Pacto Histórico en las elecciones del 2022”.

Según explicó Prada, la ponencia describe los 121 hechos y actuaciones administrativas que “integraron cada una de la etapa procesal, lo que permitió a la Comisión Instructora arribar a la conclusión de presentar una ponencia sancionatoria sobre dos cargos investigados, superación de topes y financiación prohibida”.

Mencionó también Prada que tras adelantar la respectiva investigación, encontraron que en la primera y segunda vuelta se violaron los topes de campaña por más de 3.042 millones de pesos, y en financiación prohibida, por más de 2.108 millones de pesos.

“Como consecuencia de esta vulneración a las normas electorales, proponemos a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral una sanción a los sujetos procesales, gerente, tesorera y auditora, de la campaña presidencial de manera solidaria por cerca de 5.900 millones de pesos, y a los partidos políticos, Unión Patriótica y Colombia Humana cerca de 1.200 millones de pesos a cada uno”.

Añadió el presidente del Consejo Nacional Electoral que compulsarán copias, una vez sea aprobada la ponencia en sala plena, a la Fiscalía para que investigue financiación prohibida, superación de topes y aquellas conductas que se determinen.