Con pasos intermitentes se encuentra la vía a Ocaña por protestas

Cúcuta

Después de dos años de la emergencia en El Tarrita, entre Abrego y Ocaña donde una avalancha de lodo dejo la incomunicación entre los dos municipios y a mas de 147 familias damnificadas.

En las últimas horas, los habitantes de este sector de la zona rural salieron a protestar nuevamente para recordar al gobierno departamental incumplimientos en la atención a los afectados por ese fenómeno natural.

El comandante de la policía de tránsito y transporte coronel Juan Carlos Carreño dijo a Caracol Radio que “estamos a la expectativa de los diálogos de la comunidad con los delegados del municipio de Abrego para buscar superar esta situación”.

Indicó que “por esas reclamaciones, ellos están permitiendo un paso intermitente pero han advertido que las manifestaciones serán hasta las 6 de la tarde”.

En la zona la comunidad ha expresado su malestar por la falta de respuesta a sus reclamaciones de manera permanente.

En medio de esas manifestaciones, la comunidad expuso doce puntos para poder levantar la protesta en la vía que ha provocado dificultades en la comunicación Abrego- Ocaña-Costa Caribe.