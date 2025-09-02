CENS EPM suspende servicio a mineros por conexiones ilegales

Detectan fraude de sector minero en El municipio de El Zulia / Foto: CENS EPM

Cúcuta

Un trabajo del equipo técnico de la empresa CENS EPM permitió la intervención en la zona rural de El Zulia donde se detectaron una serie de situaciones irregulares alrededor de las actividades mineras.

El subgerente de la distribución Hermes Ordoñez reveló a Caracol Radio que " en esta zona fueron detectadas minas conectadas de manera irregular a la red de energía eléctrica".

El funcionario manifestó que “durante la jornada se efectuaron maniobras técnicas de desconexión para evitar riesgos eléctricos que pudieran colocar en riesgo la vida de trabajadores y comunidades cercanas debido a la manipulación indebida de las redes de energía”.

Indicó que “estas practicas además de constituir un delito, afectan la calidad y continuidad del servio para los usuarios ilegales”.

Señaló que al detectarse esta práctica con nueve contadores se causaba un detrimento patrimonial por encima de los 50 millones de pesos.

El funcionario mostró su preocupación por estas prácticas que repercuten en las finanzas de la empresa, generan riesgos en la operación y causan daño a los usuarios legales.

Explicó finalmente que estas prácticas ilegales se han venido detectando en las zonas rurales de los municipios de El Zulia y Sardinata.