Capturado cabecilla del Tren de Aragua en el aeropuerto de Cúcuta. / Foto: Archivo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta.

En un operativo adelantado por uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta en las últimas horas, fue capturado en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza un hombre señalado de ser cabecilla de la estructura transnacional Tren de Aragua.

El detenido fue identificado como Enderson Ernesto Durante, quien era requerido por una circular de Interpol y, según información de fuentes judiciales, estaría vinculado a delitos como concierto para delinquir y narcotráfico.

La captura se produjo cuando Durante se disponía a abordar un vuelo. De acuerdo con las autoridades, el hombre portaría documentos falsos, por lo que fue trasladado hasta las instalaciones de la Sijín para corroborar su plena identidad y proceder con la detención.

De manera extraoficial trascendió que el capturado tendría un vínculo familiar con un diputado y exalcalde del área metropolitana de Cúcuta.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, entidad que adelanta el proceso correspondiente. Se espera que en las próximas horas un juez de control de garantías defina su situación jurídica.