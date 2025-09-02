Caldas tuvo una positiva participación en el Campeonato Nacional de Interligas de Patinaje Artístico

Manizales

Gerónimo Gallo, Sofía Moreno y Samuel Marulanda fueron los representantes caldenses de patinaje artístico que obtuvieron cinco medallas en el Campeonato Nacional de Interligas que se desarrolló en Sabaneta, Antioquia. Mauricio Jaramillo Peláez, entrenador de patinaje artístico, nos cuenta cómo fue la participación del departamento.

“Es un deporte complicado de masificar y más por la problemática de espacio que tenemos. Por otra parte, fuimos con Gerónimo Gallo, referente que ha integrado la Selección Colombia y ha participado en dos mundiales y varios panamericanos, él fue en la categoría mayores. Compitió por una regla nueva que sacaron en seis ocasiones, ya que normalmente compite en libre y danza individual, pero esta vez también en pareja libre y danza, en un inicio nos molestó un poco, pero logramos hacer una estrategia de competencia”, enfatiza Mauricio Jaramillo, entrenador de patinaje artístico.

También Sofía Moreno compitió en la categoría de mayores en la modalidad de danza y pareja danza. “Además, Samuel Marulanda, es un talento y reserva, clave para el futuro, tiene 12 años y logramos medalla de plata en la modalidad de libre”, puntualiza el entrenador.

Medallas ganadas

Plata: Samuel Marulanda en modalidad libre.

Sofía Moreno en modalidad pareja libre.

Gerónimo Gallo en modalidad pareja libre.

Bronce: Gerónimo Gallo en modalidad danza individual y libre individual.

Las delegaciones de Antioquia y Bogotá quedaron en los primeros dos lugares, respectivamente, de la competencia en general.