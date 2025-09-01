Opiniones divididas de periodistas deportivos en Manizales por la convocatoria de Dayro Moreno

Manizales

La novedad para esta doblefecha de eliminatorias es la convocatoria del futbolista del Once Caldas, Dayro Moreno, a la ‘Tricolor’, por eso hablamos con algunos periodistas de deportes de la ciudad quienes opinan de esta convocatoria. Camila Espinosa, periodista de Dsports, afirma que es meritorio la convocatoria del tolimense a la selección nacional.

“Es un premio a la constancia, es el goleador de la Copa Sudamericana. Además, figura en la liga local, entonces creo que es un premio, es evidente que no será titular este jueves. Así como hay jugadores que convocan entre los 25 y 32 años, en este caso la cédula no juega, lo hacen las cifras y la calidad de juego de Dayro Moreno, los recorridos que hace en la cancha, el sacrificio que muestra y las recuperaciones de balones”.

Entre tanto, Mario César Otálvaro, director del programa Siempre fútbol, cree que el aporte de Moreno no es favorable, ya que técnicamente no está con condiciones de aportar al conjunto colombiano. “Esto es un fenómeno de masas, el clamor popular que hizo efecto en el técnico Lorenzo. La selección está, prácticamente, clasificada, incluso perdiendo este jueves y con la victoria de Argentina, se avanza al mundial. Yo no sé si esté tan convencido acerca de lo que sea el aporte de Dayro, pero él trata de quedar bien frente a la gente”.

Agrega que las agencias de publicidad están llenas de motivo para generar contenido como lo hizo la Industria Licorera de Caldas; técnicamente, es un jugador por su edad, muy veterano y no tiene mucho para aportar a la Selección Colombia.

Sin embargo, Osvaldo Hernández, periodista de La Patria, asegura que es una gran noticia para el fútbol profesional colombiano, para el Once Caldas y para el propio jugador. “Es un jugador que convoca, no divide, independiente de su comportamiento extradeportivo. Es bueno para él porque sigue marcando goles y si los jóvenes no lo hacen, para eso está Dayro. Es un referente del Once, lo llaman a la selección y es importante, publicitariamente, para la institución. Es un premio por ser el goleador de la Copa Sudamericana, es un goleador que mantiene regularidad en el torneo colombiano y tenemos que aprovechar esa vigencia goleadora y por eso está en la selección”.

Dayro Moreno fue uno de los primeros futbolistas en unirse a la concentración de la selección colombiana y ya realizó su primer entrenamiento, hoy se espera que lleguen los jugadores del exterior y se cumpla la segunda práctica.