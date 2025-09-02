Política

Benedetti será ministro con funciones delegatarias mientras Petro viaja a Japón: este es el decreto

El presidente Gustavo Petro estará por fuera del país del 2 al 7 de septiembre.

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro y Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro y Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Del próximo martes 2 de septiembre al domingo 7 del mismo mes, el presidente Gustavo Petro sostendrá una visita oficial en dos ciudades de Japón: su capital, Tokio, y Osaka.

Mientras el jefe de Estado adelanta esta agenda internacional, será el ministro del Interior Armando Benedetti quien asuma las funciones delegatarias. Así lo confirmó el propio Petro, a través del decreto 0954 del 2025.

“Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje al que se refieren las consideraciones del presente decreto, deléguense en el ministro del Interior, doctor Armando Alberto Benedetti Villaneda, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales”, reza el documento firmado por el presidente.

