Aguas de Cartagena promueve oportunidades laborales en comunidades cercanas a sus sedes operativas

Aguas de Cartagena, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Fundación Granitos de Paz, impulsa la formación comunitaria y el fortalecimiento del empleo a través de un programa de formación dirigido a 90 residentes de los barrios Ceballos, Tabú y 7 de Agosto, áreas de influencia directa de sus estaciones elevadoras y de bombeo de aguas residuales.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa Valor Compartido, específicamente en su línea estratégica Proyecto de Vida, la cual tiene como objetivo generar oportunidades de desarrollo social y económico para las comunidades. A través de capacitaciones gratuitas, el programa promueve el fortalecimiento de habilidades blandas, fomentando el emprendimiento y la generación de nuevas fuentes de ingreso familiar.

Los cursos, definidos de manera participativa junto a líderes comunitarios y los propios beneficiarios, incluyen formación en la elaboración de objetos con materiales reciclados y en diseño con piedras mostacillas. Este enfoque garantiza que las capacitaciones respondan a los intereses, habilidades y aspiraciones reales de las comunidades.

Con esta inversión social, Acuacar reafirma su compromiso con el principio de corresponsabilidad, buscando no solo ser reconocida como una empresa socialmente responsable, sino también por promover la participación activa de la comunidad en su propio proceso de transformación y superación.

“Con estas capacitaciones me llevo muchas cosas buenas para, en un futuro, emprender con un negocio”, expresó Herlinda Acosta, participante del programa.