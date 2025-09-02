Cartagena

A la cárcel hombre que agredió a su madre tras exigirle que le sirviera un vaso de agua en Cartagena

También fue judicializado otro sujeto que intentó asfixiar a su compañera sentimental

Cartagena

Por petición de una fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (Cavif), jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombres quienes, en acciones distintas, habrían agredido a familiares suyos en Cartagena.

Uno de los procesados es un hombre de 35 años quien, el pasado 4 de agosto, habría intentado asfixiar a su compañera sentimental. También, se cree, la encerró en su residencia, en el barrio Boston. Por estos hechos, la Policía Nacional hizo presencia en el lugar, auxilió a la víctima y capturó al procesado.

Por hechos similares, registrados el 13 de agosto último en el barrio Fredonia, fue asegurado un hombre de 45 años señalado de agredir a su mamá, de 66 años.

Las pruebas recaudadas por la Fiscalía evidenciaron que el investigado, al parecer, bajo efectos de sustancias alucinógenas llegó a su casa en horas de la madrugada y con gritos y palabras soeces le exigió a su madre que le sirviera un vaso de agua. Se presume que después lanzó a la mujer al piso, momento en que los vecinos avisaron a las autoridades.

Ninguno de los aparentes agresores aceptó su responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar agravada que les fue imputado.

