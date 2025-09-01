Una vez más Petro deberá retractarse de señalamientos contra Enrique Vargas Lleras

Colombia

En un fallo de segunda instancia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar en un plazo de 48 horas las declaraciones que hizo en su red social X contra Enrique Vargas Lleras, a quien vinculó con presuntas irregularidades en la Nueva EPS y con el ocultamiento de deudas por 5 billones de pesos.

La corporación determinó que el mandatario vulneró los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Vargas Lleras, al no sustentar sus afirmaciones con pruebas.

Según el fallo, las declaraciones del jefe de Estado no corresponden a hechos ciertos y su veracidad deberá definirse, en todo caso, dentro de los procesos penales pertinentes.

La decisión le ordena al presidente publicar en su cuenta oficial de X una rectificación en la que advierta expresamente que sus señalamientos carecían de sustento fáctico.

Además, el pronunciamiento deberá permanecer visible por un lapso de dos meses en dicha red social y en los canales oficiales de la Presidencia de la República.

El proceso inició tras una tutela interpuesta por Enrique Vargas Lleras el pasado 3 de marzo, en la que pidió la protección de sus derechos fundamentales frente a las acusaciones hechas por Petro a comienzos de este año.