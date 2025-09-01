Rafael Simón del Castillo recibe reconocimiento por su aporte al desarrollo empresarial del Caribe

Cartagena

Rafael Simón del Castillo, presidente de Novus Civitas, fue distinguido por la Casa Editorial El Tiempo por su aporte al desarrollo empresarial del Caribe y su visión de largo plazo para impulsar proyectos que fortalecen la economía de la región.

El reconocimiento fue entregado en el marco del foro “Caribe, motor de desarrollo: unidos por una visión”, realizado en la sede de la Universidad del Norte en Barranquilla, espacio en el que líderes del sector público y privado dialogaron sobre los retos y oportunidades para el futuro económico del Caribe colombiano.

“Me siento profundamente honrado de recibir este reconocimiento y de poder compartir una historia que he venido construyendo desde hace más de dos décadas trabajando por este país que tanto amo, y en especial por la región Caribe, un territorio que me ha inspirado y desafiado en cada paso. En este camino he comprendido que nuestro deber como empresarios no es solo levantar proyectos o generar cifras, sino seguir apostándole a Colombia, generando empleo, creando oportunidades y construyendo desarrollo, incluso cuando el contexto parece adverso”, afirmó Del Castillo.

Desde Novus Civitas, y con proyectos como Serena del Mar, Del Castillo ha liderado iniciativas que buscan transformar a Cartagena y al Caribe a través de la construcción de empresa, la generación de empleo y la creación de ecosistemas sostenibles de desarrollo.

La organización destacó que este reconocimiento refleja no solo el compromiso con La Ciudad Soñada, sino también con el crecimiento integral del Caribe, mediante la articulación de esfuerzos entre el sector privado, las comunidades y las instituciones públicas.