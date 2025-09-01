Por quebrantos de salud presidente Petro no asistió a encuentro con gerentes de hospitales públicos

Este lunes, el Ministerio de Salud realizó la socialización del plan de estabilización de giros a la red pública, es decir hospitales de primer y segundo nivel, evento en el que se esperaba la asistencia del presidente Gustavo Petro, sin embargo, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la ausencia del primer mandatario se debe a quebrantos de salud.

“A ustedes también les sucede cuando no les llega la plata, cuando tienen problemas. Entonces, el estrés, los problemas de todo tipo que se presentan, pues hace que desafortunadamente hoy no nos pudiera acompañar”, indicó el ministro de salud.

Aseguró que, por recomendación del médico de cabecera del jefe de Estado, el presidente debe realizarse una serie de exámenes ante algunos altibajos en su salud en los últimos días.

“Seguramente habrá otro evento en donde podremos tenerlo o si no, en todos los demás sitios en donde están”, dijo Jaramillo.

Se tenía previsto que el presidente, junto al sector salud, presidiera al evento que concentró a más de 527 gerentes de hospitales y clínicas, además de alcaldes de algunos municipios, para hablar sobre la destinación de recursos.