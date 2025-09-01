Policía realiza campaña para reducir accidentalidad en Bolívar: este año 111 muertos en siniestros

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia a través de la seccional de Tránsito y Transporte realizó una jornada de prevención en el km 62, Gambote, Ruta 9006, dirigida a conductores de vehículos particulares y públicos. Se sensibilizó sobre normas de tránsito, puntos ciegos, uso del cinturón y peligros de distractores al volante. Se socializaron las líneas #767 y 157. En total, 30 personas participaron en 2 campañas informativas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Capitán Alexander Flórez Rojas destacó la importancia de estas acciones para fomentar una cultura de seguridad vial e invitó a respetar las normas y usar las líneas de emergencia.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante del Departamento de Policía de Bolívar, añadió: “La seguridad vial es una prioridad para la Policía de Bolívar. Trabajamos en estrecha colaboración con la seccional de Tránsito y Transporte para crear conciencia y proteger a nuestros ciudadanos en las carreteras. Invitamos a todos a ser responsables y a respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.”

Lamentablemente, en lo que va del año 2025, se han registrado 111 muertes en accidentes de tránsito en el departamento de Bolívar. De estas, 52 ocurrieron en vías nacionales y 59 en el casco urbano.

Estas cifras son un llamado urgente a la acción. La Policía Nacional, a través de la seccional de Tránsito y Transporte, intensificará sus esfuerzos para prevenir accidentes y salvar vidas. Invitamos a todos los ciudadanos a unirse a la campaña “Manejense bien” y a adoptar prácticas seguras al volante.