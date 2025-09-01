Pico y Placa en Pasto: Así funcionará la primera semana de septiembre

Pasto - Nariño

En Pasto, a diferencia de otras ciudades del país, el pico y placa se aplica tomando como referencia el último número de la matrícula, pero con rotación semanal.

Esto significa que un mismo vehículo solo tiene restricción una vez por semana y que, dentro de un mismo mes, esa restricción no se repite el mismo día en dos semanas consecutivas.

Por ejemplo, si esta semana le corresponde un jueves, la próxima semana será un día diferente, evitando que siempre sea en el mismo día de la semana.

La Alcaldía de Pasto, de acuerdo con el Decreto 0149 de 2025, extiende la aplicación del Pico y Placa por dos meses más hasta finales de este mes conservando las mismas excepciones que se han venido aplicando durante el último año, con el objetivo de mejorar la movilidad.

¿Cuál es el pico y placa para esta semana en Pasto?

Para esta semana, la restricción inicia este lunes 01 de septiembre con matrículas terminadas en los dígitos 8 y 9, en el horario habitual de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche.

Lunes 01: placas terminadas en 8 y 9

Martes 02: placas terminadas en 0 y 1

Miércoles 03: placas terminadas en 2 y 3

Jueves 04: No aplica la medida 4 y 5

Viernes 05: placas terminadas en 6 y 7

Las autoridades anunciaron que reforzarán los controles viales, especialmente en zonas con alto índice de siniestralidad y más aun teniendo en cuenta el cierre del Túnel de Daza que ha causado congestiones vehiculares en varias zonas de la ciudad.

Para esta semana también se prevé cierres viales al rededor de la plaza de Nariño teniendo en cuenta el desarrollo del Onomástico de Pasto desde este 1 de septiembre hasta el domingo 7.