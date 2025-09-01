Ocaña reclama mayores compromisos en seguridad

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Ocaña demandaron la colaboración de la policía y el ejercito nacional para blindar más esa región ante los hechos que se vienen presentando.

El secretario de gobierno de esa población Fredy Arengas dijo a Caracol Radio que “después de una reunión logramos fijar unos compromisos para reforzar las acciones tendientes a frenar la comisión de delitos que afectan la seguridad ciudadana”.

“Nos preocupan los casos de secuestros, los ataques sicariales, el desplazamiento forzado y los hechos violentos que provocan temor en la comunidad ocañera” dijo el funcionario.

Señaló que desafortunadamente la violencia de la región del Catatumbo ha provocado una serie de fenómenos sociales que afectan directamente a la Provincia y que han generado el aumento de hechos de inseguridad.

Indicó que frente a estos hechos, los altos mando de la policía y el ejercito, ministerio público se comprometieron a adelantar acciones tendientes a recuperar la seguridad y a disminuir las cifras escandalosas en materia de orden público.