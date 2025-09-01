Medellín se une en carrera por los héroes heridos en combate

El próximo domingo 21 de septiembre, Medellín será escenario de un evento deportivo con propósito social: la Primera Carrera “Nuestro Compromiso es Colombia”, organizada por la Asociación Nacional Acción Social Ejército Colombia (ANASE).

La cita será a las 7:00 a.m. en la Avenida Colombia, frente a la Cuarta Brigada, donde corredores civiles, militares, familias y deportistas se reunirán para apoyar a los soldados heridos en combate y a sus familias.

La competencia contará con tres recorridos: 2K (familiar), 5K (recreativa) y 10K (competitiva), diseñados para que personas de todas las edades y condiciones puedan participar.

“El objetivo de esta carrera es apoyar a las familias de nuestros heridos en cumplimiento de la misión y tratar de mejorar algunas partes de las unidades donde ellos se encuentran”, afirmó Adriana De Caro, directora ejecutiva de ANASE.

Objetivos de la carrera

El objetivo central de la carrera es recaudar fondos destinados al bienestar de los militares lesionados en servicio.

Los recursos servirán para cubrir transporte (aéreo o terrestre), alimentación y estadía de los familiares que acompañan a los soldados en sus procesos de recuperación, además de apoyo psicológico.

ANASE resaltó que los aportes serán administrados con auditorías, acompañamiento militar y verificación de entregas, garantizando que la ayuda llegue directamente a quienes la necesitan.

Yamileth Valencia de Cardozo, presidenta de ANASE y esposa del comandante del Ejército, general Luis Cardozo, explicó que la iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también visibilizar la situación de los veteranos y fortalecer un fondo de apoyo permanente:

“Buscamos generar conciencia, unidad y solidaridad en torno a la causa de los heridos en combate, reafirmándoles que su sacrificio no ha sido olvidado”.