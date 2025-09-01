Madres del Catatumbo están alertando por un grueso número de mujeres sin acceso a la salud

Catatumbo

Carmen García, representante de la organización social Madres del Catatumbo, advirtió que es bastante critica la situación en materia de salud para la atención a mujeres en estado de embarazo y aquellas que presentan algún signo de alerta después de realizarse citologías.

“La asociación de madres del Catatumbo hizo un recorrido desde la ciudad de Cúcuta hasta los pueblos Barí, donde pasamos por muchos municipios, estuvimos en muchas veredas y ahora la preocupación que tenemos es que los puestos de salud no tienen lo necesario para atender a las personas” dijo García.

Más información Naciones Unidas alertan por las precarias condiciones de las comunidades en el Catatumbo

Así mismo denunció que “las recomendaciones de las personas de salud no son las idóneas para cuando a una mujer le sale una citología mal o tiene una enfermedad, sobre todo esto lo vimos en los pueblos Barí”.

Justamente frente a esta comunidad indígena, Carmen García enfatizó que “lamentablemente ellos no tienen acceso a médico general. La situación en la que están en este momento las mujeres es bastante crítica en tema de salud, me preocupa sobre todo las mujeres embarazadas. Por culpa del conflicto no han podido salir a realizarse sus controles”.

En el caso de las mujeres en estado de embarazo, algunas han perdido sus bebés, por falta de atención médica oportuna.