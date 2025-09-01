“Los documentos hallados son ilegales”: secretario de Transparencia sobre Accesos Norte en Chía

Secretario de Transparencia del Estado, Andrés Idárraga, frente al Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Moralización: un Diálogo Territorial por la Justicia y la Transparencia.

Andrés Idarraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, insiste que el caso de la entrega gratuita de bienes públicos del municipio de Chía para la construcción de la Variante Accenorte, Unidad Funcional 3 (UF3), fue trasladado a la Fiscalía, “más de 30 funcionarios podrían ver implicados en una posible irregular situación”, explica Idarraga e insiste que: “Estamos hablando que los bienes de uso público no se puedan destinar a situaciones de interés público“.

Ante esto, el secretario informa que se han utilizado bienes con destinación exclusiva a vías locales según el POT y se entregaron gratuitamente para una obra regional y nacional. Además, confirma que nunca fueron valorados a precios de mercado ni incluidos en la estructuración financiera del proyecto.

Sobre el Convenio 019 de 2017 y la entrega gratuita de predios ANI argumenta que “el convenio permitió mejorar el alcance de la obra, pues al reducirse el costo de adquisición de predios se construyó una doble calzada y puentes adicionales”, cuando lo que en realidad ocurrió fue una redistribución de recursos para cubrir mayores cantidades de obra no previstas ni planificadas, desconociendo lo establecido en el contrato de concesión sobre el manejo de remanentes. Además, el convenio se firmó sin que existiera validación técnica de la interventoría sobre los diseños de detalle.

A pesar de que enviaron una comunicación formal en julio, dirigida al presidente de la ANI, Idarraga confirma que nunca se respondió la misiva. “Estamos hablando de bienes de uso público que al parecer, como en el caso particular de Chía, los privados con ayuda de agencias del Estado como la Agencia Nacional de Infraestructura facilitaron que esos bienes que entregaron de forma gratuita”, finaliza.