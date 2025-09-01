Jóvenes de la Normal Montes de María se beneficiaron con jornada de salud integral

Cartagena

Gracias a la estrategia de la ESE Hospital Local de San Juan Nepomuceno, los estudiantes de la Escuela Normal Superior Montes de María recibieron atención en psicología, medicina general, odontología, vacunación y otros servicios amigables en salud integral.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada no solo se enfocó en la prestación de servicios médicos, sino que también llevó a las aulas charlas educativas orientadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, planificación familiar y salud sexual responsable.

El gerente del hospital, Agustín Mejía Contreras, destacó que la finalidad es reforzar la prevención en los jóvenes. “Estas actividades buscan acercar la salud a la comunidad educativa, reforzando la importancia de la prevención y el autocuidado como parte esencial del modelo de atención integral que lidera la institución”, afirmó. De manera indirecta, recalcó que la idea es llegar directamente a los estudiantes e integrar la salud y el autocuidado en su proceso formativo.

Desde la Normal Montes de María, el coordinador y docente Pedro Mejía Ardila agradeció la brigada y resaltó que los servicios médicos brindados son necesarios para garantizar una formación y una salud integral en los estudiantes.

“De parte del equipo directivo de la Normal Montes de María, queremos agradecer esta gran brigada de salud que está realizando la ESE Hospital aquí en nuestra institución, donde le está brindando servicios de psicología, de odontología, de medicina general, en fin, todos esos servicios amigables en salud que nuestros estudiantes jóvenes, adolescentes, necesitan para una formación y una salud integral”.

Los personeros estudiantiles, Santiago Rivas Romero y María Fernanda Castillo Pimentel, también valoraron la brigada afirmaron que estas brigadas son fundamentales porque permiten recibir atención integral en un mismo lugar y promueven el autocuidado entre los adolescentes.