En Hobo Huila, al alcalde le tocó apagar un incendio, por no tener convenio con los Bomberos.

Son 26 los bomberos a contratar, el alcalde dice que no hay recursos para todos ellos

Neiva

Un incendio forestal de grandes proporciones presentado durante el fin de semana en el municipio de Hobo tuvo que ser atendido por el alcalde Jhon Albert Mora Lizcano y el equipo administrativo de la administración municipal, porque los bomberos no quisieron asistir por no existir el convenio respectivo.

Según la comandante de bomberos gertrudis becerra Chavarro la administración municipal no ha querido renovar el convenio para sostener a los 26 miembros voluntarios de bomberos en la localidad “Tienen que entender que los bomberos hoy día no son voluntarios, porque tienen que cumplir unas reglas, una documentación , una ARL y tienen que pagar un sistema de salud, porque si algo le sucede a alguno de ellos en este ejercicio yo no tendría como responder por ello”, expresó.

Ante esta situación el alcalde en dialogo con Caracol radio, dijo que Hobo es una población de 7.000 habitantes con un presupuesto muy pequeño y que lo que solicitaba la comandante de bomberos en su propuesta eran recursos que superaban los $200 millones y comúnmente los convenios que se realizaban en el municipio con los bomberos no superaban los $70 millones, hecho por el cual le era imposible establecer este convenio de acuerdo a las pretensiones de la comandante.

Pese a este hecho el burgomaestre aclaró que se adelantan conversaciones para poder realizar dicho convenio buscando salidas como minimizar el numero de bomberos inscritos para poder lograr que los recursos que se destinen sean los necesarios para la actividad de los bomberos en el municipio.