Montería

En Ciénaga de Oro activan recompensas para hacerle frente a la criminalidad

Entre 1 y 2 millones ofrecen para capturar a vendedores de drogas y desmantelas “ollas” que afectan a las comunidades.

Wilson Alvarado

Tras los hechos delictivos presentados en las últimas semanas en el municipio de Ciénaga de Oro, el alcalde Alejandro Mejía; y el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, activaron recompensas para desmantelar a los grupos delincuenciales.

Luego de un consejo extraordinario de seguridad llevado a cabo la tarde del viernes, 29 de agosto, el coronel Ruiz Arias informó el ofrecimiento de 1.000.000 de pesos para quien aporte información que permita dar con el paradero a expendedores móviles de estupefacientes.

También ofrecen 2.000.000 de pesos para quien ayude a ubicar las denominada “ollas” del microtráfico con el objetivo de desarticular las redes vinculadas a la comercialización de drogas.

Para el caso de los hurtos activaron una recompensa de 2.000.000 de pesos para lograr ubicar y llevar ante la justicia a quienes están causado robos en la jurisdicción.

El coronel dijo que confía en el apoyo de la ciudadanía para poder desmantelar a las organizaciones delictivas que pretenden sembrar el terror en el municipio.

