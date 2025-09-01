En Cartagena inadmitieron a extranjero que presentaba alerta por presunto abuso sexual de menores

Cartagena

Funcionarios de Migración Colombia inadmitieron en Cartagena a un extranjero que presentaba una alerta de Ángel Watch, una plataforma desarrollada por el gobierno de los Estados Unidos que permite conocer de manera anticipada cuando un posible depredador sexual llega al país.

Se conoció que el ciudadano pretendía ingresar a Colombia por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en un vuelo proveniente de Nueva York.

Migración Colombia evidenció que en los sistemas de información se arrojó una alerta mediante la plataforma Ángel Watch como presunto agresor sexual de menores de edad.

“@MigracionCol inadmitió a un ciudadano extranjero que ingresaba al país, por el @AeropuertoCTG, en vuelo proveniente de New York y presentaba en nuestros sistemas de información una alerta #AngelWatch, como posible agresor sexual de menores de edad”, aseguró la entidad.