Montería

Emergencia en Ciénaga de Oro tras colapso de puente en Punta de Yanez

La ruptura de este jarillón pone en riesgo a las veredas Las Palomas, Los Mimbres y Tilgar.

Emergencia en Ciénaga de Oro tras colapso de puente en Punta de Yanez

Emergencia en Ciénaga de Oro tras colapso de puente en Punta de Yanez

Wilson Alvarado

La Dirección Técnica y Ambiental de Riesgos de la Gobernación de Córdoba se trasladó al corregimiento de Punta de Yánez, zona rural de Ciénaga de Oro, para acompañar a la administración municipal en la atención de la ruptura del jarillón sobre el caño Mocho.

En sitio verificaron la situación del colapso del puente que comunica a la vereda Bocacatabre, lo cual mantiene incomunicadas a varias comunidades y afecta la economía campesina.

La ruptura de este jarillón pone en riesgo a las veredas Las Palomas, Los Mimbres y Tilgar, por las inundaciones que podrían ocasionar la pérdida de cultivos y afectaciones a las familias.

Desde el lugar, el director Técnico y Ambiental de Riesgos del departamento, Henry Licona, explicó que “había un jarillón al lado del puente que contenía las aguas del caño Aguas Prietas; este caño por donde está pasando el agua en este momento por debajo del puente, es al que denominamos Caño Mocho, y estas aguas corren en este momento en sentido contrario a lo normal, porque este caño estuvo alrededor de seis años cerrado por una obra no regulada por la autoridad ambiental, hecha por habitantes del sector y finqueros, y en estos momentos el caño de Aguas Prietas está mandando agua al caño que estuvo por mucho tiempo cerrado, Caño Mocho, y es eminente la inundación aguas abajo de Caño Mocho, veredas como Los Mimbres, Las Palomas, Jilgar”.

Señaló que se logró recuperar el paso por el puente, paso que une a Boca Catabre con Punta de Yánez, “pero el agua socavó por debajo del puente y no se pudo contener”.

Desde el Gobierno Departamental indicaron que seguirán acompañando al municipio y en conjunto se buscarán alternativas para atener la emergencia y buscar una solución de fondo para evitar que esta situación se presente nuevamente.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad