El ajedrez coronó a sus campeones en la fase distrital de los Juegos Intercolegiados 2025

Cartagena

Con jornadas intensas de concentración, disciplina y estrategia, culminó en el Complejo de Raquetas la fase distrital de ajedrez de los Juegos Intercolegiados 2025, que reunió a 342 deportistas de 54 colegios durante cinco días de competencia. El evento, organizado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación -IDER- y en articulación con el Ministerio del Deporte y la Secretaría de Educación Distrital, consolidó al deporte ciencia como una disciplina clave en la formación escolar.

El ajedrez se disputó en tres modalidades: el clásico, con partidas más largas y reflexivas; el rápido, que exige decisiones en pocos minutos; y el blitz, donde la intuición y la velocidad marcan la diferencia.

En la modalidad clásico prejuvenil femenino, la campeona fue María Lamadrid de la Institución Educativa Ambientalista con 5 puntos, seguida por Sharon Porras del colegio Valores Unidos con 4 puntos y Sara Altamar de la Anunciación, también con 4 puntos. En el clásico prejuvenil masculino, el título fue para Mateo Herrera del Colegio Británico con 5 puntos, acompañado en el podio por Martín Velásquez de la I.E. El Recreo, igualmente con 5 puntos, y Alberto Sepúlveda de Comfenalco con 4 puntos.

En la modalidad clásico juvenil femenino, el primer lugar fue para Geraldine Ruiz del INEM con 4 puntos; el segundo para Mariángel Agámez de Comfenalco con 4 puntos; y el tercero para Melany Rodríguez del Colegio Madre Gabriela de San Martín, también con 4 puntos. En el juvenil masculino clásico, el campeón fue Alex Márquez de Comfamiliar con 5 puntos, seguido por Adrián Torres del Colegio Santo Tomás de Aquino con 4.5 puntos y Daniel Osorio de Comfenalco con 4.5 puntos.

En la modalidad rápido prejuvenil masculino, Mateo Herrera del Británico volvió a brillar con 5 puntos, acompañado por Martín Velásquez del Recreo con 4 puntos y Arnold Elio del Liceo de Bolívar también con 4 puntos. En el rápido preinfantil mixto, la victoria fue para el Colegio Británico de Cartagena, mientras que en el rápido infantil mixto clásico el título quedó en manos del Colegio La Salle. En la modalidad rápido prejuvenil mixto, Comfenalco celebró el campeonato.

En el blitz, la modalidad más veloz del ajedrez, Comfenalco se coronó campeón en prejuvenil mixto, mientras que el INEM se impuso en juvenil mixto tanto en rápido como en blitz.

El balance general dejó al Colegio Comfenalco como el gran vencedor del torneo, con 7 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, seguido muy de cerca por el Colegio Británico con 7 oros, 4 platas y 3 bronces, y el INEM, que logró 7 oros, 2 platas y 1 bronce. El cuarto lugar en la tabla de posiciones fue para la Institución Educativa Ambientalista con 4 oros, 3 platas y 1 bronce, y el quinto para el Colegio Santo Tomás de Aquino con 3 oros, 1 plata y 2 bronces.

“Estos juegos intercolegiados en su fase distrital nos muestran que Cartagena cuenta con jóvenes que piensan, que respiran deporte. Me alegra ver también como en deportes emergentes como el ajedrez tienen gran acogida”, afirmó Campo Elías Therán, director del IDER.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER, en articulación con el Ministerio del Deporte y la Secretaría de Educación Distrital, reafirma así su compromiso con el deporte escolar, impulsando espacios que fortalecen tanto el nivel competitivo como la formación integral de los niños y jóvenes de la ciudad.