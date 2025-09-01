Domingo violento en Cúcuta deja un hombre asesinado y varios heridos

Cúcuta.

La violencia volvió a sacudir a Cúcuta durante las últimas horas, con varios hechos que dejaron un saldo de un hombre asesinado y al menos cinco personas heridas en distintos barrios de la ciudad.

El caso más grave ocurrió en el barrio San Gerardo, donde fue hallado el cuerpo de un hombre que, según información preliminar, habría sido llevado hasta esta zona desde Venezuela para ser asesinado. La víctima presentaba señales de tortura, con marcas en sus muñecas y talones que indicarían que estuvo amarrada de pies y manos.

En el barrio Belén, en la cancha conocida como El Indio, un hombre fue gravemente herido por disparos de desconocidos y trasladado por la comunidad a un centro asistencial.

En el barrio Camilo Torres, Stiven Duarte resultó herido cuando un hombre que se desplazaba en motocicleta le disparó cerca de la cancha Tres Pelos. Duarte fue llevado de urgencia a un centro médico.

Otro hecho se registró en el barrio Virgilio Barco, donde Jaider Vladimir Villa resultó herido en un ataque.

En el barrio Ceci, una riña con machetes dejó a una persona lesionada, mientras que en el barrio Simón Bolívar, un enfrentamiento terminó con un hombre herido y la captura de un sospechoso.

Las autoridades investigan cada uno de estos hechos para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables, pero no descartan que se trate de la misma disputa entre estructuras criminales Los AK47 y Los Mexicanos.